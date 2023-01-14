Премьер ЦАР Молуа направился в Петербург с рабочим визитом

Делегация из Центральноафриканской Республики отправилась в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в посольстве России в Банги.
Соответствующее сообщение появилось в социальных сетях дипломатической миссии. Делегация во главе с премьер-министром ЦАР Феликсом Молуа отправилась в Петербург 14 января. Отмечается, что визит является рабочим.
Посол России в ЦАР Александр Бикантов проводил Молуа в международном аэропорту Банги.
Ранее Феликс Молуа провел встречу с новым главой Экономического сообщества центральноафриканских государств в республике Франсуа Муэли Кумбой. Стороны определили векторы сотрудничества.