Трое взрослых и годовалый ребенок пострадали в ДТП с двумя иномарками в Омске

Мужчина, две женщины и годовалый ребенок пострадали в результате столкновения двух легковушек в Омске, рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
Авария произошла в районе дома №39 по улице Доковская. За рулем иномарки Chevrolet сидел 30-летний мужчина. Он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где в этот момент двигался автомобиль Renault под управлением 55-летнего мужчины.
Пострадали виновник происшествия и три его пассажира. Их госпитализировали. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. Назначена проверка, по итогам которой будет вынесено процессуальное решение.