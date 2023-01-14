Трое взрослых и годовалый ребенок пострадали в ДТП с двумя иномарками в Омске

Авария произошла в районе дома №39 по улице Доковская. За рулем иномарки Chevrolet сидел 30-летний мужчина. Он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где в этот момент двигался автомобиль Renault под управлением 55-летнего мужчины.