Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял «леденящее душу» предупреждение от первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского. Об этом рассказал аналитик Daily Express Милли Кук.
«ПолитРоссия» напомнила, что Сунак намерен передать Украине танки Challenger 2. Полянский в свою очередь дал понять, что главе британского кабмина нужно «дважды подумать» перед этим. Автор же порекомендовал официальному Лондону не закрывать глаза на данное заявление.
«Посол Кремля в ООН выступил с леденящим душу предупреждением Сунаку, поскольку Великобритания готовится направить танки Киеву», — объяснил Кук.
Ранее читатели Daily Mail жестко прошлись по Сунаку за поддержку Киева. Они потребовали от него пересмотреть свои планы во избежание третьей мировой войны. При этом пользователи напомнили о позиции президента России Владимира Путина по этому поводу.