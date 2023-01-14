Сатановский: ситуация с оттоком капитала из России может обостриться в 2023 году

Эксперт выступил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Он рассказал, что отток капитала из РФ продолжается. Политолог получил данные по движениям финансовых потоков за пределы страны. В 2022 году этот показатель достиг отметки в 200 миллиардов долларов. По его словам, в нынешнем году ситуация может значительно ухудшиться.