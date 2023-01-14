Сатановский: ситуация с оттоком капитала из России может обостриться в 2023 году

Некоторые россияне «собирают узелки» и пытаются вывести финансы за рубеж. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский.
Эксперт выступил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Он рассказал, что отток капитала из РФ продолжается. Политолог получил данные по движениям финансовых потоков за пределы страны. В 2022 году этот показатель достиг отметки в 200 миллиардов долларов. По его словам, в нынешнем году ситуация может значительно ухудшиться.
«По прогнозам, мне говорят, в следующем году до 400, потому что "приватизаторы" собирают узелки, забрасывают их за плечо и готовы уходить. Фамилии сейчас не скажу. Но мне кажется, перевод страны на другие рельсы означает, что люди, владеющие какими-то активами, должны владеть ими в интересах страны», – сказал политолог.
Ранее Евгений Сатановский заявил, что Россия не задействует всю армию в спецоперации на Украине. По его словам, это обусловлено возможным ударами на других направлениях.