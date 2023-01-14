Технеполадки назвали возможной причиной взрыва газопровода в Пасвальском районе Литвы

Технические неполадки назвали возможной причиной взрыва на газопроводе в Пасвальском районе Литвы, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора предприятия Amber Grid Нямунаса Бикнюса.
Он не исключил, что произошло нарушение одного из швов на месте стыка труб. Представитель компании отметил, что диверсия маловероятна.
Напомним, ЧП произошло в деревне Виенкиемю, возле трассы Пасвалис — Шяуляй. Взрыв на газопроводе привел к мощному пожару. Жертв и пострадавших нет. Жителей поселения эвакуировали. На месте происшествия организован оперативный штаб. Силовики дежурят по периметру возгорания.
Газопровод в Пасвальском районе Литвы был открыт в 1978 году.