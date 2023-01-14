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Греция выразила готовность заменить для Украины российский газ

Экономика
Греция выразила готовность заменить для Украины российский газ

Греция может стать новым поставщиком газа на Украину вместо России, считает премьер-министр республики Кириакос Мицотакис.

На пресс-конференции в Александруполисе он отметил, что Греция уже является экспортером топлива для Балкан и Восточной Европы, поэтому без проблем покроет потребности Украины. По словам Мицотакиса, эта страна будет нуждаться в природном газе после завершения конфликта, а поскольку продолжение сотрудничества с РФ уже невозможно, Афины готовы предоставить альтернативу.

Город-порт Александруполис, где планируется построить плавучий терминал регазификации СПГ, может стать крупным энергетическим хабом, уверен политик.

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