Греция выразила готовность заменить для Украины российский газ

Греция может стать новым поставщиком газа на Украину вместо России, считает премьер-министр республики Кириакос Мицотакис.
На пресс-конференции в Александруполисе он отметил, что Греция уже является экспортером топлива для Балкан и Восточной Европы, поэтому без проблем покроет потребности Украины. По словам Мицотакиса, эта страна будет нуждаться в природном газе после завершения конфликта, а поскольку продолжение сотрудничества с РФ уже невозможно, Афины готовы предоставить альтернативу.
Город-порт Александруполис, где планируется построить плавучий терминал регазификации СПГ, может стать крупным энергетическим хабом, уверен политик.