Греция выразила готовность заменить для Украины российский газ

На пресс-конференции в Александруполисе он отметил, что Греция уже является экспортером топлива для Балкан и Восточной Европы, поэтому без проблем покроет потребности Украины. По словам Мицотакиса, эта страна будет нуждаться в природном газе после завершения конфликта, а поскольку продолжение сотрудничества с РФ уже невозможно, Афины готовы предоставить альтернативу.