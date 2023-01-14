Глава МИД Британии Клеверли попал в российский стоп-лист

Россия расширила стоп-лист. В него вошли представители Британии, уточнили на сайте МИД РФ.
На сайте МИД России опубликовали комментарий официального представителя министерства Марии Захаровой. В стоп-лист попали глава внешнеполитического ведомства Британии Джеймс Клеверли, начальник Генштаба Королевства Патрик Сандерс и другие представители государства.
Захарова отметила, что российская сторона не стала обнародовать весь список. По ее словам, в Лондоне понимают, о каких персонах идет речь. При этом Москва готова предоставить весь список в случае интереса со стороны британского руководства.