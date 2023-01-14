Хуснуллин объявил о завершении надвижки второго пролета на автомобильной части Крымского моста

Заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин рассказал о ходе восстановительных работ на Крымском мосту.
Надвижка второго пролета по левой стороне автомобильной части переправы завершена. Через несколько дней он займет свое проектное положение, подчеркнул вице-премьер РФ.
«Можно сказать, что закончена практически половина запланированных работ по замене пролетов левой стороны», — добавил Хуснуллин.
Планируется, что все четыре новых пролета левой стороны займут проектное положение уже в феврале. Затем специалисты уложат два слоя асфальтобетона, восстановят инженерные системы, освещение и барьерное ограждение.