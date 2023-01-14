Пассажиры рейса «Уральских авиалиний» приняли роды прямо в небе

На рейсе Жуковский — Худжанд родилась девочка: среди пассажиров оказался почти полноценный «роддом», посадки в ближайшем аэропорту не понадобилось. Об этом сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».
После набора высоты у одной из пассажирок начались схватки. Старший бортпроводник обратилась к остальным пассажирам по громкой связи с просьбой откликнуться медицинским работникам.
Как оказалось, из Московской области в Таджикистан летели две медсестры-акушерки, неонатолог и врач-рентгенолог. Врачи оценили ситуацию и заверили, что экстренной посадки не требуется: уже через час ребенок появился на свет.
«Девочка родилась здоровой (рост 46 см, вес 2600 г). По прилете молодую маму ожидала карета скорой помощи. Их уже выписали из больницы, обе чувствуют себя хорошо», – рассказали в «Уральских авиалиниях».
Ранее сообщалось о пятерых россиянах, несколько месяцев проживающих в зале ожидания вылетов в аэропорту Сеула – Южная Корея отказала им в убежище, не предоставив статус беженцев. Подробнее – в нашей статье.