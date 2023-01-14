Авторы wPolityce не поддержали позицию СДПГ по переговорам Путина и Шольца

Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблоньский негативно воспринял отказ ФРГ от обсуждения темы репараций за нанесенный в период Второй мировой войны ущерб. Он пригрозил, что это обернется для Германии «большой проблемой». В частности, от этого может пострадать имидж страны.