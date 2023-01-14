Авторы wPolityce не поддержали позицию СДПГ по переговорам Путина и Шольца

В Польше не оценили призыв Социал-демократической партии Германии (СДПГ) к канцлеру Олафу Шольцу сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующая статья появилась на wPolityce.
Польские корреспонденты подвергли официальный Берлин жесткой критике. Им не понравилось, что немецкие парламентарии все еще убеждены в невозможности формирования структуры безопасности в Европе без содействия Москвы.
«Германия до сих пор не протрезвела?! СДПГ защищает переговоры Шольца с Путиным!» — возмутились журналисты.
Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблоньский негативно воспринял отказ ФРГ от обсуждения темы репараций за нанесенный в период Второй мировой войны ущерб. Он пригрозил, что это обернется для Германии «большой проблемой». В частности, от этого может пострадать имидж страны.