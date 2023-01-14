Сенатор Пушков процитировал песню Стинга, объясняя ошибки Запада на Украине

Военный конфликт на Украине, изначально не влияющий напрямую на безопасность и процветание Евросоюза и США, превратился для стран НАТО в противостояние века, заявил сенатор Алексей Пушков.
Курс на противостояние с РФ, выбранный странами Европы, вредит их экономике и благополучию, обостряет миграционный кризис на фоне наплыва беженцев из Украины, а также делает возможной прямую военную конфронтацию Запада с Россией.
«Тот же курс, выбранный США, в случае осуществления наихудшего сценария (worst case scenario), угрожает их существованию. И тем не менее Запад уже завяз по горло в этом конфликте. Но, вместо того, чтобы остановиться и оценить реальный и потенциальный ущерб, рвется все дальше, лишая себя свободы маневра», – констатирует Пушков в Telegram.
По мере углубления в конфликт ЕС и США рискуют остаться без возможности выйти из «украинского геополитического болота» без крупных потерь – репутационных и политических.
«Как пел Стинг, "This is the work of Man, This is thе sum of our illusions": "Это дело рук человека, это сумма наших иллюзий". Можно добавить: еще и убеждений, идеологий и ценностей», – отметил сенатор.
Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы заявил, что у Киева не осталось ресурсов, чтобы удержать позиции после взятия Соледара ЧВК «Вагнер», а западные оружейные поставки не смогут изменить ситуацию на всем фронте. Подробнее – в нашей статье.