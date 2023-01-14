Сенатор Пушков процитировал песню Стинга, объясняя ошибки Запада на Украине

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы заявил, что у Киева не осталось ресурсов, чтобы удержать позиции после взятия Соледара ЧВК «Вагнер», а западные оружейные поставки не смогут изменить ситуацию на всем фронте. Подробнее – в нашей статье.