Поддержавший Украину актер Артур Смольянинов находится в базе «Миротворца» с 2017 года

Актер Артур Смольянинов✱ (внесен в список иноагентов в России) оказался включен в список «Миротворец» на Украине. В него артист попал еще в 2017 году.
Смольянинов резко высказался о спецоперации в Донбассе и поддержал в этом вопросе Украину. Журналистам удалось выяснить, что актер еще в 2017 году попал в базу «Миротворца» из-за съемок фильма «Крым».
Ранее Минюст России включил Смольянинова в список лиц, выполняющих функции иностранного агента на территории России. Об этом стало известно вечером 13 января. Перед этим на высказывания артиста о родине ответил его партнер по съемкам фильма «9 рота» Сослан Фидаров.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами