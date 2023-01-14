Представительницу США на конкурсе «Мисс Вселенная» высмеяли за громоздкий костюм

Американцы попытались обыграть тему покорения космоса и водрузили на девушку невероятного размера конструкцию. Она была настолько тяжелой и громоздкой, что Габриэль еле передвигалась на каблуках. Колени девушки не разгибались и было похоже, что ее придавил макет планеты, закрепленной за спиной. У пользователей американский образ вызвал гомерический хохот.