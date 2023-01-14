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Представительницу США на конкурсе «Мисс Вселенная» высмеяли за громоздкий костюм

Общество
Представительницу США на конкурсе «Мисс Вселенная» высмеяли за громоздкий костюм

Костюм представительницы США на конкурсе «Мисс Вселенная» подняли на смех. Пользователи продолжают второй день подряд предлагать свои версии образа Р'Бонни Габриэль.

Американцы попытались обыграть тему покорения космоса и водрузили на девушку невероятного размера конструкцию. Она была настолько тяжелой и громоздкой, что Габриэль еле передвигалась на каблуках. Колени девушки не разгибались и было похоже, что ее придавил макет планеты, закрепленной за спиной. У пользователей американский образ вызвал гомерический хохот.

Габриэль сравнивали с напившимся крови клещом. Многие сделали отсылку к демонстрации США своей гегемонии и амбиций, для которых у государства нет сил.

«Она двигается, как Байден. Эта американская красавица полностью отражает состояние США на данный момент: амбиций много, а силы нет», — резюмировали пользователи.

Отметим, что россиянка Анна Линникова вышла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная». Она представила национальный костюм «Корона Российской империи». Он был сшит из шелкового бархата, украшенен жемчугом и создан в партнерстве с Государственным Эрмитажем.

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