Депутат Пискарев заявил о попытке Госдепа усилить вмешательство США в дела России

Госдеп пытается усилить вмешательство Соединенных Штатов во внутренние дела России. Такой точки зрения придерживается депутат Госдумы Василий Пискарев.
Так парламентарий прокомментировал заявление американского внешнеполитического ведомства о запуске новой инициативы под девизом «БезЗаконныхОснований». Она направлена на защиту лиц, которых в Вашингтоне считают «политзаключенными».
«Таким образом, маховик вмешательства в наши внутренние дела набирает обороты, и практикуемое США давление на российскую судебную систему в защиту преступников, осужденных за экстремизм и терроризм, а также современных нацистов и агентов иностранного влияния теперь, по сути, объявлено на официальном уровне», — отметил Пискарев.
Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее призвал государства не вмешиваться во внутренние дела других стран. Он также отметил необходимость разрешать споры мирными методами.