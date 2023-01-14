SHAMAN рассказал, почему не ездит с выступлениями в Донбасс

По словам певца, выступление в Донбассе сопровождается рядом вопросов. Важнее всего – безопасность зрителей, которые посетят концерт на этой территории. Артист отметил, что его команда активно работает над организацией выступлений в ЛНР и ДНР. SHAMAN также сообщил в интервью «Коммерсанту» о планах дать концерт на фронте до конца зимы.