SHAMAN рассказал, почему не ездит с выступлениями в Донбасс

Российский исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) объяснил, почему до сих пор не организовал гастроли в ЛНР и ДНР.
Ранее Дронов подвергся критике владельца «Русской Медиагруппы» Владимира Киселева. Он обвинил автора патриотических песен в отсутствии концертов в Донбассе. Киселев заявил, что неоднократно приглашал музыканта выступить на фронте. Однако в ответ он получал только отговорки.
По словам певца, выступление в Донбассе сопровождается рядом вопросов. Важнее всего – безопасность зрителей, которые посетят концерт на этой территории. Артист отметил, что его команда активно работает над организацией выступлений в ЛНР и ДНР. SHAMAN также сообщил в интервью «Коммерсанту» о планах дать концерт на фронте до конца зимы.