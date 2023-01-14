Правительство Германии собирается повторно использовать отработанное тепло дата-центров

Отработанное тепло, которое производят немецкие дата-центры, собираются повторно использовать для отопления жилых домов, сообщили в правительстве Германии.
Власти европейского государства собираются повысить эффективность объектов и уменьшить углеродный след в отрасли на фоне энергокризиса. Данное предложение прокомментировал старший научный сотрудник института Borderstep Ральф Хинтеманн.
«Операторы дата-центров в основном готовы отдавать свое отработанное тепло… Задача здесь состоит в том, чтобы найти кого-то, кто сможет его экономно использовать», — передает слова специалиста издание Bloomberg.
Однако инновационное предложение требует серьезных вложений в насосы для передачи ресурса. Вырабатываемое немецкими дата-центрами тепло недостаточно горячее для большинства сетей теплоснабжения, сообщили в агентстве.