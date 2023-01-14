Министр обороны ФРГ уходит в отставку после заявления о чрезмерной помощи Киеву

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт (СДПГ) покидает пост по собственному желанию после критики коллег, слов об ослаблении армии ФРГ и скандала, связанного с сыном.
Пока точные даты отставки определяются, а в федеральном правительстве проводятся консультации по поводу преемника Ламбрехт, отмечает Bild. Скорее всего, пост займет 54-летняя политик от СДПГ и экс-депутат Ева Хегль. В 2020 году она назвала «огромной ошибкой» приостановку призыва на военную службу из-за пандемии.
Журналисты отмечают, что пока еще глава Минобороны ФРГ Ламберхт занимает последнее по популярности место среди 20 публичных германских политиков, а ее послужной список в статье Bild называют «катастрофой».
Так, спустя полгода после руководства Бундесвером министр заявляла, что не знает званий в германской армии, а после начала спецоперации России на Украине заявляла, что «в центре Европы бушует война», с которой у нее связано «много особенных впечатлений» и «много-много встреч с интересными и великими людьми», за что она «очень благодарна».
После того, как в прессу просочилось фото 21-летнего сына Ламбрехт, отдыхающего в штатном вертолете бундесвера Cougar (час полета обходится налогоплательщикам в 5300 евро), министр не признавалась в том, что сама сделала эту фотографию – дело дошло до суда, и чиновница была вынуждена сказать правду. Это вызвало возмущение общественности: сын Ламбрехт не должен был использовать служебную авиацию в личных целях.
Однако реальной причиной отставки, вероятнее всего, стало отклонение Ламбрехт от милитаристского курса правительства ФРГ на вооружение киевского режима. В конце ноября министр сообщала, что бундесвер «был бы в лучшем положении, если бы не передал Украине большое количество оружия и боеприпасов из своих запасов».
Ламбрехт подчеркивала, что Германия в 2023 году не достигнет целевого уровня расходов на оборону в размере 2% от своего ВВП, обязательного для всех стран НАТО. Причиной, по ее словам, стало снижение промышленных мощностей страны.
Ранее сообщалось глава МИД ФРГ Анналена Бербок потребовала от немцев больше денег на оружие для Украины ради «репутации страны». Подробнее – в нашей статье.