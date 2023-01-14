Министр обороны ФРГ уходит в отставку после заявления о чрезмерной помощи Киеву

Так, спустя полгода после руководства Бундесвером министр заявляла, что не знает званий в германской армии, а после начала спецоперации России на Украине заявляла, что «в центре Европы бушует война», с которой у нее связано «много особенных впечатлений» и «много-много встреч с интересными и великими людьми», за что она «очень благодарна».