В Антидопинговом комитете США раскритиковали решение РУСАДА по делу фигуристки Валиевой

Накануне дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал Валиеву по делу о допинг-пробе, взятой о фигуристки незадолго до Олимпийских игр в Пекине. При этом результаты воспитанницы Этери Тутберидзе на чемпионате России 2022 года были аннулированы.