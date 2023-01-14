В Антидопинговом комитете США раскритиковали решение РУСАДА по делу фигуристки Валиевой

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт осудил решение РУСАДА по делу олимпийской чемпионки Пекина в командных соревнованиях Камилы Валиевой.
Трэвис Тайгарт рассчитывает, что WADA и Международный союз конькобежцев в ближайшее время подадут апелляцию на решение РУСАДА по делу фигуристки Камилы Валиевой. Об этом глава USADA рассказал в эфире телеканала CNN.
«Мир никак не может принять это корыстное решение РУСАДА, — подчеркнул Тайгарт.
Накануне дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал Валиеву по делу о допинг-пробе, взятой о фигуристки незадолго до Олимпийских игр в Пекине. При этом результаты воспитанницы Этери Тутберидзе на чемпионате России 2022 года были аннулированы.