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Аналитики Sohu выяснили, что скрывается за сказанными Цинь Ганом Лаврову три «не» КНР

Политика
Аналитики Sohu выяснили, что скрывается за сказанными Цинь Ганом Лаврову три «не» КНР

Глава МИД КНР Цинь Ган озвучил коллеге из России Сергею Лаврову три «не», однако официальной Москве не стоит беспокоиться на этот счет. В этом уверены аналитики Sohu.

Свое заявление китайский министр иностранных дел сделал в разговоре с российским по телефону. Речь идет о том, что Пекин является «внеблоковым, неконфронтационным и не нацеленным на третьи стороны». Но это не говорит о противоречиях между странами, добавила «ПолитРоссия».

«Другими словами, независимо от того, будет российско-украинский конфликт или нет, это никак не повлияет на сотрудничество между РФ и КНР», — объяснили авторы.

Ранее посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй высоко оценил отношения между Москвой и Пекином. Дипломат увидел в них так называемую «цитадель правды». При этом он упрекнул коллективный Запад за направленную против обоих государств позицию.

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