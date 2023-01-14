Аналитики Sohu выяснили, что скрывается за сказанными Цинь Ганом Лаврову три «не» КНР

Свое заявление китайский министр иностранных дел сделал в разговоре с российским по телефону. Речь идет о том, что Пекин является «внеблоковым, неконфронтационным и не нацеленным на третьи стороны». Но это не говорит о противоречиях между странами, добавила «ПолитРоссия».