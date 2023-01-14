Столкновение автомобиля с рестораном привело к гибели водителя в Японии

Автомобиль протаранил здание ресторана в Японии. Жертвой аварии стал водитель машины, сообщил телеканал NHK.
Смертельное ДТП произошло в японской префектуре Окаяма. Молодой человек за рулем иномарки въехал в здание кафе. Медики госпитализировали 22-летнего водителя, но спасти его жизнь не удалось.
В момент инцидента в ресторане находились около 10 посетителей и сотрудников. Пострадали двое взрослых и ребенок.
Полиция устанавливает причины и обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.