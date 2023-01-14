«Сезонная скидка» для доллара помогла рублю в первую рабочую неделю 2023 года

Рубль завершил первую полноценную рабочую неделю 2023 года уверенным ростом против ведущих мировых валют, пишет «Коммерсантъ».
Так, американский доллар упал ниже 69 руб. за единицу, а евро опустился к 74 рублям. Этому поспособствовал обвал спроса на валюты со стороны импортеров и спекулянтов, а также старт продаж китайского юаня в рамках бюджетного правила.
По словам игроков рынка, сработал принцип «покупай (рубль) на ожиданиях (интервенций) и продавай по факту (их начала)». Причем это коснулось всех валютных пар.
Наряду с этим главный аналитик ПСБ Егор Жильников допускает скорое укрепление российской валюты и возвращение доллара к 65 руб. в случае отсутствия геополитических шоков. Котировки продолжат определяться в основном активностью экспортеров на рынке, операции со стороны которых увеличатся на фоне приближения налогового периода.