The Economist: Британии грозит международный скандал из-за короны с индийским бриллиантом

Великобритании грозит скандал международного масштаба, если Карл III появится на коронации в головном уборе с индийским бриллиантом.
Подобное решение может стать поворотным моментов в вопросе возвращения исторических предметов и культурных ценностей, которые королевство присвоило себе у других стран. Именно Великобритания и Франция были самыми богатыми на колонии государствами, на счету которых немало завоеваний.
Если Карл III появится на торжестве в этой культурной ценности, то Индия сможет потребовать возвращения головного убора, поскольку исторически он принадлежит именно им. После этого другие страны смогут поступить так же, не желая мириться с потерей исторических предметов.
Карла III хотят заставить отречься от престола, передает телеканал «360». Американские таблоиды опубликовали скандальное портфолио о похождениях монарха.