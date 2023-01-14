Kyodo: Япония раздумывает о покупке американских крылатых ракет Tomahawk

Власти Японии сообщили США о планах по покупке крылатых ракет Tomahawk, согласно новой стратегии обороны. С их помощью японская армия сможет наносить ответные удары по базам противника.
О планах по перевооружению армии премьер-министр Японии Фумио Кисида рассказал американскому президенту США Джо Байдену на встрече в Вашингтоне, передает агентство Kyodo. Кисида подчеркнул, что обе страны находятся в «сложной ситуации по безопасности».
Напомним, в декабре Япония приняла три новых документа, определяющих стратегию национальной обороны. Ракеты Tomahawk поступят в войска не раньше 2026 года. Байден назвал решение об увеличении таких расходов на оборону Японии «историческим».