Дмитрий Назаров заявил, что ничего не знает о своем увольнении из МХТ

Актер Дмитрий Назаров опроверг новость о том, что его уволили из МХТ им. А.П. Чехова. Артист не слышал ничего о своем увольнении.
Ранее появилась новость, что худрук театра Константин Хабенский подписал приказ об увольнении актера Дмитрия Назарова вместе с супругой Ольгой Васильевой. Причиной стали их регулярные высказывания по поводу спецоперации. Назаров удивился это новости.
«Как интересно! Я этого ничего не знаю. Не читайте желтых газет натощак», — заявил Назаров корреспонденту MSK1.RU.
Интересно, что одновременно с этой информацией появилось объявление об отмене концерта с участием актера в Нижнем Тагиле. Объявление появилось на странице ООО «Билет96», где говорилось, что выступление Назарова отменили по решению организаторов.
Сейчас Назаров заявляет, что не ведет никаких разговоров с Константином Хабенским по поводу увольнения из МХТ им. А.П. Чехова. Что касается отмены гастрольных концертов, то актер эту информацию никак не комментирует.