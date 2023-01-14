Финны стали чаще отказываться от идеи продолжения рода из-за России

Финны все реже решаются на рождение детей. Аналитики выяснили, почему мужчины и женщины в возрасте от 25 до 40 лет отказываются от продолжения рода.
Так, 15% опрошенных из этой возрастной категории не готовы заводить детей. Раньше финны чаще всего отказывались от продолжения рода из-за возможного карьерного роста или тревоги за будущее поколение из-за изменения климата. Сейчас многие не хотят рожать детей из-за России и ситуации на Украине, утверждают аналитики компании Family Federation of Finland.
Исследовательская компания Taloustuktuikma выяснила, как финны относятся к вступлению страны в НАТО. Так, 49% опрошенных поддерживают такую инициативу, отмечает телеканал «360».