Медведев пристыдил Байдена и Кисиду за заявления о «ядерных планах» России

Позиция президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды по неким «ядерным планам» России позорна и стыдна. Так считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Своим заявлением он отреагировал на слова американского лидера и главы японского правительства о возможном российском ударе по украинской территории. Политик в свою очередь напомнил о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки и роли официального Вашингтона в них.
«Остается только пожалеть японцев. Ведь такой позор можно смыть, только совершив по возвращении сеппуку прямо на заседании их кабмина», — заметил Медведев, пристыдив Токио.
Зампред российского Совбеза назвал подобные выпады настоящей «паранойей». На этом фоне Медведев увидел в Кисиде «обслуживающий персонал» для Белого дома. Он написал об этом в своем Telegram-канале.
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