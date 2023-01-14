Минтруд РФ с февраля проиндексирует более 40 выплат почти на 12%

Больше 40 различных выплат и компенсаций в России будут проиндексированы на 11,9% с 1 февраля 2023 года. Об этом говорится на портале Министерства труда и социальной защиты РФ.
Так, на 11,9% повысится сумма разового пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, маткапитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной страховой выплаты и иных мер социальной поддержки, передает пресс-служба Минтруда слова его главы Антона Котякова.
В частности, размер материнского капитала на первого ребенка поднимется до 587 тыс. руб., а на второго — до 775,6 тыс. рублей. Разница с минувшим годом составит 62,5 тыс. и 82,5 тыс. рублей соответственно.
Индексация совершается каждый год 1 февраля. Ее коэффициент определяется на базе фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.