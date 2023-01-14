Авторы «Тюгоку» узнали причину отставки брата Синдзо Абэ

Брат покойного премьера Японии Синдзо Абэ и бывший министр обороны Нобуо Киси решил снять с себя депутатские полномочия. Причину выяснили авторы регионального издания «Тюгоку».
Так, Киси уходит в отставку по состоянию здоровья, которое ухудшилось с конца прошлого года. Журналисты обратили внимание, что он одно время появлялся на парламентских слушаниях с тростью, а позже на коляске. Киси рассчитывает, что его старший сын в будущем займет освободившееся место.
Выборы двух новых депутатов японского парламента могут пройти в апреле в префектуре Ямагути. Именно оттуда избирались Киси и Абэ — от разных округов.