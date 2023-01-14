Додик в резкой форме ответил главе МИД БиГ за осуждение награждения Путина

Недавно руководитель ведомства сочла награждение российского лидера орденом Республики Сербской на ожерелье «пощечиной всему миру». Додик в резкой форме ответил на выпад со стороны Туркович и напомнил, что принял решение о награждении из-за отношений с Москвой. По его словам, Россия поддерживает международное соглашение, согласно которому существует нынешняя БиГ.