Додик в резкой форме ответил главе МИД БиГ за осуждение награждения Путина

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик ответил главе МИД БиГ Бисере Туркович после ее выпада в адреса лидера России Владимира Путина.
Недавно руководитель ведомства сочла награждение российского лидера орденом Республики Сербской на ожерелье «пощечиной всему миру». Додик в резкой форме ответил на выпад со стороны Туркович и напомнил, что принял решение о награждении из-за отношений с Москвой. По его словам, Россия поддерживает международное соглашение, согласно которому существует нынешняя БиГ.
Политик с иронией добавил, что некоторые европейские страны увеличили торговый оборот с Россией после введения санкций. При этом РС БиГ пытаются выставить «плохими парнями».
Ранее стало известно, что Евросоюз осудил решение Милорада Додика наградить Владимира Путина.