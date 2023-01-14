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Объем прокачки российского газа через Украину может вырасти на фоне похолодания в Европе

Экономика
Объем прокачки российского газа через Украину может вырасти на фоне похолодания в Европе

Россия может увеличить поставки газа в Европу через Украину уже со следующей неделе в связи с ухудшением погоды в регионе, предположил старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит.

Ожидается, что с понедельника в европейские страны придет похолодание, поэтому транзит российского топлива через газотранспортную систему Украины должен вырасти из-за повышения спроса, цитирует эксперта РИА Новости.

С конца мая прошлого года ежедневный экспорт газа из РФ в среднем держался на уровне 40-50 млн кубометров. С 4 января этот показатель упал ниже 38 млн кубометров в сутки. Восемь дней подряд уровень прокачки составил 35,5 млн кубометров.

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