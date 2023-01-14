Константин Хабенский уволил из МХТ звезду «Кухни» Назарова и его супругу за критику СВО

Художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский уволил из театра актерскую чету Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву. Причиной этому послужила открытая критика спецоперации со стороны артистов.
Примечательно, что худрук театра не раз пытался образумить звезду сериала «Кухня». Но после того как он понял, что разговоры ни к чему не привели, подписал приказ об увольнении артиста и его жены, которая во всем поддерживала супруга, сообщает «МК».
Так, 65-летний народный артист РФ превратился в безработного. Вдобавок и в других российских городах начали отменять спектакли с его участием. В частности, в Нижнем Тагиле отменили постановку «Корень любви», где Назаров должен был исполнить главную роль.
Дмитрий Назаров — российский актер театра и кино, он также ведет несколько популярных шоу на ТВ. Самая известная роль актера — шеф-повар в комедийном сериале «Кухня».