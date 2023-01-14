The Nation: Вашингтон уверовал в свою безнаказанность за военные преступления

Власти США убеждены, что могут оставаться безнаказанными за совершение военных преступлений. Об этом обозреватель Ребекка Гордон написала в статье для издания The Nation.
По ее мнению, Вашингтон стал придерживаться такой позиции с момента отказа от подписания Римского статута. Это дало Соединенным Штатам возможность избежать судов с применением законов международного уголовного права.
«Разве не было бы замечательно, если бы мы были чуть менее исключительными? Если бы мы, к примеру, направили хотя бы часть тех сотен миллиардов долларов, которые конгресс и администрация Байдена выделили на обогащение выпускающих оружие корпораций и на поддержку, по сути, нежизнеспособного военного аппарата, на реальные нужды американцев?» — рассуждает автор публикации.
Вашингтон и другие страны Запада в свете украинского кризиса стали направлять вооружения Киеву. В Кремле предупреждали, что подобные действия могут усугубить ситуацию.