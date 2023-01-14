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Политик Янг призвал отстранить Байдена от должности за военные преступления на Украине

Политика
Политик Янг призвал отстранить Байдена от должности за военные преступления на Украине

Президента США Джозефа Байдена необходимо отстранить от должности за совершенные военные преступления. С таким заявлением выступил политик Джеффри Янг в своем Twitter-аккаунте.

Американскому лидеру необходимо объявить импичмент за военные преступления в Сирии, Ираке, Йемене и на Украине. Кроме того, Байден продолжает прокси-войну против России на Украине. Янг добавил, что США с 1945 года являются военными преступниками.

Ранее у Джо Байдена нашли 20 секретных документов. Половина из них находилась в аналитическом центре президента США. Еще столько же было в его доме в Уилмингтоне в штате Делавэр.

#байден #военные преступления #Украина