Политик Янг призвал отстранить Байдена от должности за военные преступления на Украине

Президента США Джозефа Байдена необходимо отстранить от должности за совершенные военные преступления. С таким заявлением выступил политик Джеффри Янг в своем Twitter-аккаунте.
Американскому лидеру необходимо объявить импичмент за военные преступления в Сирии, Ираке, Йемене и на Украине. Кроме того, Байден продолжает прокси-войну против России на Украине. Янг добавил, что США с 1945 года являются военными преступниками.
Ранее у Джо Байдена нашли 20 секретных документов. Половина из них находилась в аналитическом центре президента США. Еще столько же было в его доме в Уилмингтоне в штате Делавэр.