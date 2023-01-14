Вloomberg: на фоне растущих цен британцы пытаются успокоиться в дорогих парикмахерских Лондона

Премиальные барбершопы, работающие в Лондоне много десятилетий, также подняли расценки в среднем на 20%. Однако многие мужчины не решаются отказать себе в удовольствии провести час в кресле у парикмахера, чтобы привести в порядок прическу или бороду, а заодно сделать маникюр, процедуры для лица. И готовы отдать за это от 110 до 195 фунтов стерлингов (9 - 16 тыс. рублей ).