Вloomberg: на фоне растущих цен британцы пытаются успокоиться в дорогих парикмахерских Лондона

Цены на продукты, электроэнергию, развлечения в Великобритании выросли на 10,7% по сравнению с прошлым годом, пишет Вloomberg.
Премиальные барбершопы, работающие в Лондоне много десятилетий, также подняли расценки в среднем на 20%. Однако многие мужчины не решаются отказать себе в удовольствии провести час в кресле у парикмахера, чтобы привести в порядок прическу или бороду, а заодно сделать маникюр, процедуры для лица. И готовы отдать за это от 110 до 195 фунтов стерлингов (9 - 16 тыс. рублей ).
«Во времена опасений по поводу инфляции, выражающихся двузначными цифрами, нам нужны способы уменьшить беспокойство. Дорогая стрижка в Truefitt and Hill может показаться нелогичной, но это отличное место для начала», — пишет автор материала Конрад Куилти-Харпер.
При этом он уточняет, что значение имеют не только профессионализм мастера, но и детали в обстановке вроде полотенец нужной температуры и в обслуживании (запись на посещение).
Ранее британские мошенники обокрали украинских беженцев на десятки тысяч фунтов стерлингов. Детали «европейской схемы» — в материале «Политики Сегодня».