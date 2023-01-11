Россия и Белоруссия одобрили совместный план мероприятий в сфере образования

Минск и Москва подписали совместный план мероприятий в сфере образования на 2023-2024 годы. Об этом сообщает белорусское минобразования.
Одобрение совместного плана состоялось в рамках визита российской делегации в Белоруссию. Документ подписали министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава минобразования Белоруссии Андрей Иванец.
В плане будут отображаться важные направления сотрудничества, проведение заседаний коллегий министерства науки и высшего образования РФ с коллегами из Белоруссии.
Российская делегация побывала в одной из средних школ Минска, где провела переговоры с замминистра образования Александром Кадлубаем. На встрече поднялись темы состояния и перспектив развития сотрудничества между странами.