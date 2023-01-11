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Российский посол Степанов высмеял отправку Канадой помощи Украине

Политика
Российский посол Степанов высмеял отправку Канадой помощи Украине

Канада отправляет помощь Украине, закрывая глаза на проблемы внутри страны. Внимание на это обратил российский посол в Оттаве Олег Степанов в беседе с РИА Новости.

Министерство обороны Канады ранее анонсировало предоставление очередного пакета помощи Украине. По словам главы ведомства Аниты Ананд, страна закупит у Вашингтона зенитно-ракетный комплекс NASAMS, чтобы передать его Киеву.

По словам Степанова, правительство Канады спонсирует разжигание конфликта и нелегитимный режим за тысячи километров от себя. Это, по словам дипломата, выглядит особенно смешно и нелепо на фоне внутренних проблем страны.

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