Канада отправляет помощь Украине, закрывая глаза на проблемы внутри страны. Внимание на это обратил российский посол в Оттаве Олег Степанов в беседе с РИА Новости.
Министерство обороны Канады ранее анонсировало предоставление очередного пакета помощи Украине. По словам главы ведомства Аниты Ананд, страна закупит у Вашингтона зенитно-ракетный комплекс NASAMS, чтобы передать его Киеву.
По словам Степанова, правительство Канады спонсирует разжигание конфликта и нелегитимный режим за тысячи километров от себя. Это, по словам дипломата, выглядит особенно смешно и нелепо на фоне внутренних проблем страны.