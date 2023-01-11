«Ведутся городские бои»: бизнесмен Пригожин рассказал о котле в самом центре Соледара

Вся территория Соледара перешла под контроль подразделений ЧВК «Вагнер». Соответствующую информацию сообщил бизнесмен Евгений Пригожин, находящийся в зоне боевых действий.
Бойцы ЧВК «Вагнер» образовали котел в центре города, уточнил он. Там продолжаются бои. Его ответ в виде аудиосообщения публикует пресс-служба компании «Конкорд».
«Подразделения ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра», — передал Пригожин.
Бизнесмен также уточнил одну важную деталь боев за Соледар. По его словам, в штурме города не участвовали никакие другие подразделения, кроме «вагнеровцев».