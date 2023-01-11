Пригожин анекдотом про препарирование трупа отреагировал на провокационный вопрос о возможном назначении Лапина на новую должность

Еще в октябре Пригожин прокомментировал высказывание главы ЧР Рамзана Кадырова о ситуации в Красном Лимане. Оттуда были отведены союзные войска из-за угрозы окружения. Бизнесмен указал, что резкие слова Кадырова не в его стиле, но добавил, что «всех ушлепков нужно с автоматами босыми отправить на фронт».