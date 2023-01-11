Пригожин анекдотом про препарирование трупа отреагировал на провокационный вопрос о возможном назначении Лапина на новую должность

Генерал-полковник Александр Лапин может быть назначен на должность командующего Главным штабом Сухопутных войск РФ. Издание RTVI попросило предпринимателя Евгения Пригожина прокомментировать эту новость.
Бизнесмен ответил на запрос не сразу, так как не имел возможности выйти на связь. Однако позднее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала три голосовых сообщения, которые предприниматель записал, пока передвигался под Соледаром и Бахмутом.
Евгений Пригожин начал свой ответ с анекдота про преподавателя медицинского ВУЗа. Во время препарации трупа он призвал студентов быть небрезгливыми и внимательными в своей профессии.
«После этого сует палец в жопу трупу, смачно его облизывает и просит студентов повторить то же самое. Студенты морщатся, но суют палец и облизывают его. Тогда он говорит им: "Как я уже сказал, вы должны быть не только небрезгливы, но и внимательны. Совал-то я один палец, а облизывал другой!"» — отметил Пригожин.
Таким образом бизнесмен отметил, что между профессией журналиста и медика есть определенные сходства. Он призвал внимательно перечитать его заявления о Лапине и разобраться в сути критики.
Еще в октябре Пригожин прокомментировал высказывание главы ЧР Рамзана Кадырова о ситуации в Красном Лимане. Оттуда были отведены союзные войска из-за угрозы окружения. Бизнесмен указал, что резкие слова Кадырова не в его стиле, но добавил, что «всех ушлепков нужно с автоматами босыми отправить на фронт».
Бизнесмен объяснил, что никогда не винил Лапина в ситуации вокруг Красного Лимана. Виновниками, по его словам, должны заниматься компетентные органы. Генерал-полковник, как заметил Пригожин, лишь контролирует свою зону ответственности и выполняет поручения вышестоящего командования.