Захарова: Астана заверила Москву в непричастности к «юрте несокрушимости» в Буче

По словам дипломата, у Москвы нет основания для недоверия близким партнерам. Однако, «во избежание дальнейшего "раскручивания"» данной ситуации, как отметила Захарова, было бы не лишним услышать официальный комментарий партнеров из Казахстана на этот счет.