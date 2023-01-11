Захарова: Астана заверила Москву в непричастности к «юрте несокрушимости» в Буче

Казахстан заверил российскую сторону, что публикуемая в СМИ информация об акции в украинском городе Буча с «юртой несокрушимости», в которой якобы принял участие казахстанский МИД, не соответствует действительности. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.
По словам дипломата, у Москвы нет основания для недоверия близким партнерам. Однако, «во избежание дальнейшего "раскручивания"» данной ситуации, как отметила Захарова, было бы не лишним услышать официальный комментарий партнеров из Казахстана на этот счет.
«Нас заверили, что тиражируемая в некоторых СМИ информация не соответствует действительности и власти Республики здесь ни при чем», — сказала официальный представитель МИД России.
Ранее власти украинской Бучи объявили о появлении в городе «юрты несокрушимости». Чиновники уверяли, что установка объекта якобы прошла при содействии казахстанской дипмиссии.