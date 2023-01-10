Медведчук лишился украинского гражданства по решению Зеленского

Президент Владимир Зеленский лишил украинского гражданства депутатов «Оппозиционной платформы — За жизнь». В их числе оказался Виктор Медведчук.
Кроме Виктора Медведчука украинского гражданства лишились Тарас Козак, Ренат Кузьмин и Андрей Деркач. Как отметил Зеленский в видеообращении, решение принято в соответствии с материалами СБУ, Государственной миграционной службы и конституцией страны.
Президент Украины заверил, что данное решение не является последним. Спецслужбы страны продолжат работу в этом направлении. Ранее правоохранители обвиняли Виктора Медведчука в госизмене. Он, в свою очередь, называл открытые против него дела политическим преследованием.