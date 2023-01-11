Украинский суд изъял имущество Януковича в Крыму и Донбассе

Имущество сына бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра, расположенное в Крыму и Донецке, конфиксковано. Об этом говорится в решении Апелляционной палаты высшего антикоррупционного суда (ВАКС).
Ранее в украинском центре противодействия коррупции сообщили об изъятии денежных средств и недвижимости самого экс-президента. Он лишился резиденции «Межигорье» и 18,7 миллиона евро.
«Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляцию минюста о взыскании в доход государства активов, записанных на Виктора Януковича-младшего», — говорится в Telegram-канале ведомства.
ВАКС конфисковал несколько частных домов, общей площадью 1,5 тысячи квадратных метра, хозпостройки и земельные участки в Донецке. Вместе с тем сын Януковича остался без небольшой нежилой постройки в Крыму и автомобиля премиум класса Toyota Land Cruiser.