Украинский суд изъял имущество Януковича в Крыму и Донбассе

ВАКС конфисковал несколько частных домов, общей площадью 1,5 тысячи квадратных метра, хозпостройки и земельные участки в Донецке. Вместе с тем сын Януковича остался без небольшой нежилой постройки в Крыму и автомобиля премиум класса Toyota Land Cruiser.