Отряды ЧВК «Вагнер» перешли к завершающему этапу освобождения Соледара

Telegram-канал «Военкор Ярем» подтверждает слова петербургского предпринимателя в своих материалах. Согласно видео с передовых позиций ЧВК «Вагнер», в Соледаре бойцы «оркестра» уже ведут бои с ВСУ в центре города, планомерно освобождая дома, которые были превращены в оборонительные позиции. При этом русские добровольцы создают гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей из района боестолкновений.