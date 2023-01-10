Отряды ЧВК «Вагнер» перешли к завершающему этапу освобождения Соледара

Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» освободили большую часть города Соледар в Донецкой Народной Республике. Военкоры сообщают, что части ВСУ оттеснены в центр населенного пункта и зажаты со всех сторон отрядами русских «музыкантов».
Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин ранее уже заявлял, что подразделения ЧВК «Вагнер» выбивают украинские отряды из здания городской администрации Соледара. Он особо подчеркивал, что освобождение города ведется только силами «Оркестра».
«В СМИ распространяется различная фейковая информация по поводу участия во взятии Соледара различных воинских формирований. Хочу подчеркнуть, что Соледар берут исключительно подразделения ЧВК «Вагнер», — указал Пригожин.
Telegram-канал «Военкор Ярем» подтверждает слова петербургского предпринимателя в своих материалах. Согласно видео с передовых позиций ЧВК «Вагнер», в Соледаре бойцы «оркестра» уже ведут бои с ВСУ в центре города, планомерно освобождая дома, которые были превращены в оборонительные позиции. При этом русские добровольцы создают гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей из района боестолкновений.
На данный момент, по сообщениям с мест, здание администрации Соледара перешло под контроль ЧВК «Вагнер», ведется зачистка города.