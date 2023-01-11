Ищенко: американцы не собираются содержать Украину и поэтому не хотят, чтобы она победила

Специальная военная операция на Украине неизбежно закончится победой России. Хотя бы потому, что Соединенные Штаты не стремятся к тому, чтобы победа осталась за киевским нацистским режимом. Ведь в этом случае американцам пришлось бы содержать Украину, а они этого не хотят.
Такое мнение в разговоре с информагентством SM.News высказал политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, по словам которого и США, и Россия испытывают по поводу украинского кризиса диалектические противоречия.
Американцы, отметил политолог, придерживаются в отношении Украины исключительно прагматичного подхода.
«Но как его реализовать? Представьте себе, американцы выходят и говорят: ну все, ребята, поиграли и хватит. Сейчас Украину быстренько поделим и ликвидируем. Конечно, никто так не скажет. Для них победа на Украине означает сохранение Украины. А сохранение Украины им не надо, так как ее нужно содержать. И здесь возникает диалектическое противоречие. И так плохо, и так плохо», – объясняет Ищенко.
Также, по его словам, и Россия испытывает по отношению к Украине противоречивые желания.
«И забрать все плохо, и оставить плохо. Я прихожу к выводу, что в результате военная победа России на Украине становится неизбежной. Даже не потому, что она нужна геополитически. И геополитически, и теоретически эту ситуацию можно утрясти. Но настолько глубок объем противоречий, что для того, чтобы появилась хоть теоретическая возможность переговоров, необходимо, чтобы стало понятно, кто победил», – считает политолог.
Поэтому России нужно одержать на Украине военную победу. Причем это нужно «и нам, и им». Для того, чтобы Россия утвердила за собой право первородства, чтобы она могла с полной уверенностью говорить, что она диктует свои условия именно потому, что она победила, заключил Ростислав Ищенко.