Ищенко: американцы не собираются содержать Украину и поэтому не хотят, чтобы она победила

Поэтому России нужно одержать на Украине военную победу. Причем это нужно «и нам, и им». Для того, чтобы Россия утвердила за собой право первородства, чтобы она могла с полной уверенностью говорить, что она диктует свои условия именно потому, что она победила, заключил Ростислав Ищенко.