YLE: Финляндия может передать танки Leopard на нужды ВСУ при поддержке других стран

Финские власти пристально следят за развитием ситуации с отправкой танков Leopard для украинской армии, передает общественная телерадиовещательная корпорация YLE. По информации источников журналистов, правительство готово передать «Леопардов» на нужды ВСУ в случае появления группы стран, поддерживающих сделку.
Согласно сообщению, руководство Финляндии ожидает вердиктов от Германии и других крупных стран по соответствующему вопросу. Отмечается, что Хельсинки не намерены первыми принимать решение о передаче танков для украинских сил.
«Однако, если появится группа из нескольких стран, поддерживающих передачу танков, Финляндия рассмотрит возможность участия», — передает YLE.
До этого газета Politico писала, что Париж и Варшава «давят» на Берлин ради передачи Leopard на нужды украинской армии. Стоит также отметить, что только финские войска насчитывают в своем арсенале более 200 танков Leopard 2.