Депутат Вологодского заксобрания Долженко лишится партбилета «ЕР» после отдыха в Дубае

Депутат Вологодского заксобрания Денис Долженко попал в громкий скандал после фото с отдыха в ОАЭ. Парламентария исключили из сторонников «Единой России» и обещают лишить партбилета, следует из заявления пресс-службы фракции.
В пятницу, 6 января, депутат выложил в соцсети свое селфи из Дубая. В посте депутат написал, что на лыжах катается плохо, «а бегать в такой мороз не очень комфортно». Поэтому, по словам вологодского депутата, он «прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился» и улетел в ОАЭ.
После вспыхнувшего скандала секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что у депутата Дениса Долженко отнимут партбилет. Поведение вологодского депутата осудил и губернатор Олег Кувшинников.
«Депутат "совершил дискредитирующие партию действия"», — говорится в сообщении.
Вскоре Долженко исключат из состава «Единой России» и освободят от должности зампредседателя постоянного комитета по экономической политике и собственности.