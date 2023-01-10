Депутат Вологодского заксобрания Долженко лишится партбилета «ЕР» после отдыха в Дубае

В пятницу, 6 января, депутат выложил в соцсети свое селфи из Дубая. В посте депутат написал, что на лыжах катается плохо, «а бегать в такой мороз не очень комфортно». Поэтому, по словам вологодского депутата, он «прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился» и улетел в ОАЭ.