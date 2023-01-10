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Выполняют поставленные задачи на «пять»: «вагнеровцы» закрепились в центре Соледара

Армия
Выполняют поставленные задачи на «пять»: «вагнеровцы» закрепились в центре Соледара

Как сообщили сами штурмовики ЧВК «Вагнер», они заняли центр города Соледар и приступили к зачистке его территории.

В Telegram-канале военного корреспондента Александра Симонова появилось видео с «вагнеровцами», которые на фоне соледарской администрации рассказывают о текущей ситуации в городе.

«ЧВК "Вагнер" ведет зачистку города. Находимся сейчас в центре Соледара возле здания администрации. ЧВК "Вагнер" выполняет поставленные задачи на «"пять"», — заявил боец.

Ролик с «музыкантами» в кадре снимался под звуки стрельбы, что говорит о продолжающихся боях. Тем не менее, штурмовики уже приступили к завершающей фазе операции по взятию города — его зачистке.

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