Выполняют поставленные задачи на «пять»: «вагнеровцы» закрепились в центре Соледара

Как сообщили сами штурмовики ЧВК «Вагнер», они заняли центр города Соледар и приступили к зачистке его территории.
В Telegram-канале военного корреспондента Александра Симонова появилось видео с «вагнеровцами», которые на фоне соледарской администрации рассказывают о текущей ситуации в городе.
«ЧВК "Вагнер" ведет зачистку города. Находимся сейчас в центре Соледара возле здания администрации. ЧВК "Вагнер" выполняет поставленные задачи на «"пять"», — заявил боец.
Ролик с «музыкантами» в кадре снимался под звуки стрельбы, что говорит о продолжающихся боях. Тем не менее, штурмовики уже приступили к завершающей фазе операции по взятию города — его зачистке.