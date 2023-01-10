Бывший сторонник Зеленского рассказал о мафиозных схемах внутри правительства страны

Экс-сторонник президента Владимира Зеленского дал интервью украинской журналистке Елене Курбановой, в ходе которого рассказал о бандитских схемах внутри правительства. Он подчеркнул, что большинство чиновников — люди, которые должны сидеть в тюрьме.