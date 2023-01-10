Бывший сторонник Зеленского рассказал о мафиозных схемах внутри правительства страны

Отношения среди представителей властей на Украине строятся на принципах мафии. Об этом заявил бывший член правящей партии «Слуга народа» Гео Лерос, передал портал «ПолитНавигатор».
Экс-сторонник президента Владимира Зеленского дал интервью украинской журналистке Елене Курбановой, в ходе которого рассказал о бандитских схемах внутри правительства. Он подчеркнул, что большинство чиновников — люди, которые должны сидеть в тюрьме.
«Какие кадры подбираются на руководящие государственные должности? Подбираются по принципам мафии: если человек преданные, знает, как грабить, то он получает повышение», — сказал Лерос.
Ранее известная журналистка Янина Соколовская поделилась неутешительным прогнозом относительно будущего Украины. По ее словам, США скоро сократят финансирование государства из-за неспособности одержать верх над Россией.