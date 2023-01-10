Караулов: в Вашингтоне идет серьезная борьба за будущее Америки и всего мира

Рассуждая о том, можно ли ждать теперь подобного обыска у Джо Байдена, Леонид Крутаков отметил, что предсказать что-то в сложившейся ситуации трудно. Однако, очевидно, что в Америке идет уже даже не борьба, а настоящая война за то, какой будет внешнеполитическая поведенческая стратегия Вашингтона.