Караулов: в Вашингтоне идет серьезная борьба за будущее Америки и всего мира

Соединенные Штаты расколоты глубокими внутренними противоречиями. Борьбу за то, как будут развиваться США, а значит и за будущее всего мира, ведут непримиримые группы американских элит.
Об этом в эфире радио Sputnik рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ, политолог Леонид Крутаков, который прокомментировал сообщение американских СМИ о найденных в старом офисе президента США Джо Байдена секретных документах.
Напомним, ранее телеканал CBS News сообщил, что в аналитическом центре Penn Biden Center в кабинете Джо Байдена времен его вице-президентства еще перед ноябрьскими промежуточными выборами в Конгресс были обнаружены секретные правительственные бумаги. Документы нашли доверенные лица Байдена, которые разбирали вещи в офисе перед тем, как освободить помещение.
В связи с произошедшим глава Минюста США Меррик Гарланд дал прокурору северного округа поручение выяснить, при каких обстоятельствах секретные документы могли остаться в старом офисе Байдена в экспертном центре.
Тем более, что не так давно – в августе 2022 года – информация о хранении секретных документов ненадлежащим образом стала поводом для проведения обыска в особняке бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде. Тогда правоохранители изъяли из поместья Трампа тысячи документов, включая и бумаги, помеченные грифом разного уровня секретности.
Рассуждая о том, можно ли ждать теперь подобного обыска у Джо Байдена, Леонид Крутаков отметил, что предсказать что-то в сложившейся ситуации трудно. Однако, очевидно, что в Америке идет уже даже не борьба, а настоящая война за то, какой будет внешнеполитическая поведенческая стратегия Вашингтона.
«То, что две элиты по-разному смотрят на будущее США, а значит и на будущее мира, это безусловно», – подчеркнул политолог.
И олицетворением двух этих непримиримых лагерей американских политических элит являются бывший и нынешний президенты США – Дональд Трамп и Джо Байден.
«Трамп – это политика самоаудита Америки, попытка остановить резкую экспансию и "навести порядок" на уже подконтрольных территориях, в странах, которые сегодня очевидно являются сателлитами США. А политика Байдена, демократов – они по-прежнему считают безудержную экспансию единственным способом выживания США как экономического и политического проекта», – объяснил Крутаков.
Поэтому, по его словам, неслучайно секретные документы были найдены в бывшем офисе Байдена именно сейчас. Это явно звонок, своеобразный месседж о том, что внутри Америки мира больше не будет, заключил эксперт.