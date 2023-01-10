Бербок сообщила о поддержке Украины в стремлении стать частью ЕС

Германия будет помогать Украине соответствовать евростандартам. Такое заявление сделала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Дипломат сообщила о поддержке Украины в стремлении стать частью ЕС. С такой речью немецкий министр выступила во время визита в Харьков.
«Я хочу отметить успехи в процессе вступления (в ЕС — Прим.ФАН). Мы в лице правительства ФРГ хотим сделать Украине конкретные предложения, чтобы добиться прогресса в укреплении верховенства закона, независимых институтов и борьбе с коррупцией, а также унификации со стандартами ЕС», — говорится в комментарии Бербок.
Ранее глава внешнеполитического ведомства Германии пообещала Киеву новое вооружение. Также Берлин поможет с поставками трансформаторов и генераторов для обеспечения тепла на Украине, уточнила Бербок.