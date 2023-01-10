«Бюджет кончился». Депутат ГД раскрыл «гениальные» аферы Чубайса

Спешно покинувшему Россию после начала СВО экс-руководителю «Роснано» Анатолию Чубайсу «не откажешь в уме» – он придумал массу схем по разграблению России, до которых «не додумался даже Егор Гайдар» заявил депутат Госдумы Михаил Делягин.
По словам парламентария, дефолт 1998 года фактически являлся разграблением России – этот процесс после распада Советского Союза начали так называемые системные либералы и ельцинские экономисты «чикагской школы».
Уже к концу 1990-х годов практически весь материальный капитал России был украден, о чем едва ли не открыто заявил экс-министр экономики и финансов Егор Гайдар.
«Он [Гайдар] пришел и сказал, что бюджет кончился. В переводе на русский язык это означало: «Мы все украли», – заявил парламентарий в эфире телеканала «Царьград».
Либеральные чиновники практически полностью «растащили» даже федеральный госбюджет, считает Делягин – тогда с новой идеей для обогащения выступил Чубайс, один из ближайших соратников Гайдара.
«Выяснился гений Чубайса: он понял, что можно грабить не только материальный капитал, но и организационный, это была РАО "ЕЭС России". И социальный, это была монетизация льгот и дальнейшие аферы вплоть до оптимизации здравоохранения», – подчеркнул Делягин.
Таким образом, Чубайс организовал массу схем, однако в конечном итоге ресурсы, «доступные для разграбления», в России практически исчерпались, уверен депутат.
Ранее Чубайса, уехавшего из России прошлой весной, заметили на отдыхе вместе со спутницей в одном из израильских уличных ресторанов. Подробнее – в нашей статье.